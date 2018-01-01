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Месси: Я предпочту выйти со скамейки и сыграть меньше, чем быть замененным

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В концовке игры все самое интересное.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Футболист Барселоны Лионель Месси поделился мнением по поводу того, что его меняют во время матчей.

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“Мне не нравится, когда меня меняют. Я предпочту выйти со скамейки и сыграть меньше, чем быть замененным.

Я так говорю потому, что исход многих матчей решается ближе к концу игры, или появляется больше пространства из-за того, что многие соперники устали.

Я предпочитаю выходить на замену и наслаждаться этим, нежели уходить и пропускать лучшее“, - приводит слова Месси ESPN.

Отметим, что бывший главный тренер Барселоны лестно отозвался про Месси.

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Теги: Лионель Месси, Барселона
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