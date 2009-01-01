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Ибрагимович заявил, что возвращается в Испанию

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Легендарный швед сделал громкое заявление в своих соцсетях.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович намекнул на свое возвращение в чемпионат Испании.

В Stories на своей страничке в Instagram шведский футболист опубликовал видео, на котором сказал: "Привет, Испания! Угадайте что? Я возвращаюсь!".

Напомним, Ибрагимович выступал в Ла Лиге за Барселону в период с 2009-го по 2011-й год.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович может перебраться в Бразилию.

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Теги: Златан Ибрагимович, Испания, футбол
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