Ибрагимович заявил, что возвращается в Испанию

Легендарный швед сделал громкое заявление в своих соцсетях.

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович намекнул на свое возвращение в чемпионат Испании.

В Stories на своей страничке в Instagram шведский футболист опубликовал видео, на котором сказал: "Привет, Испания! Угадайте что? Я возвращаюсь!".

Zlatan to La Liga confirmed?! 👀🇪🇸 pic.twitter.com/SBsKm6JMLA — ESPN FC (@ESPNFC) 29 жовтня 2019 р.

Напомним, Ибрагимович выступал в Ла Лиге за Барселону в период с 2009-го по 2011-й год.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович может перебраться в Бразилию.