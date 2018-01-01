Гвардиола: Я думал, что с Месси мы выиграем все

Испанец сразу понял, что перед ним игрок с большим потенциалом.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями по поводу совместной работы с нападающим Барселоны Лионелем Месси.

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“Мне говорили, что в молодежной команде играет невероятно талантливый парень. Мне сказали, что он маленький, но забивает много голов и очень хорош в дриблинге.

Я не знал его, но однажды увидел Лео с отцом в магазине Nike. Он был таким маленьким и застенчивым, что я подумал: “Действительно ли он так хорош, как говорят?“.

Но мы успешно начали сезон в Шотландии, выиграли со счетом 6:1 и 5:0, а Месси забил три гола. Я думал, что мы с ним выиграем все.

В Барселоне играла группа друзей, которая часто ходила вместе на ужин. Эта команда знала, как пережить трудные времена вместе.

Все было отлично, но груз ответственности не позволял нам наслаждаться результатами“, - приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Radio.

Отметим, что Гвардиола заявлял, что Манчестер Сити не готов к победе в Лиги чемпионов.

Напомним, что Месси достиг уникального достижения.