Азар: Тяжело играть под седьмым номером на спине после Роналду
Бельгиец отметил, что он находится в лучшем клубе мира.
Полузащитник Реала Эден Азар рассказал о своих трудностях в мадридском клубе.
“Мне нелегко играть с семеркой на спине после Роналду, этот номер исторический.
Мы собираемся отдать все силы, чтобы выиграть трофеи. Это важно для всех и для всех в команде, и для меня в частности.
Я нахожусь в лучшем клубе мира и буду выкладываться на максимум“, - цитирует футболиста Marca.
Ранее Азар отметился дебютным голом за Реал.
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