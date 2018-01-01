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Азар: Тяжело играть под седьмым номером на спине после Роналду

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Бельгиец отметил, что он находится в лучшем клубе мира.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Полузащитник Реала Эден Азар рассказал о своих трудностях в мадридском клубе.

“Мне нелегко играть с семеркой на спине после Роналду, этот номер исторический.

Мы собираемся отдать все силы, чтобы выиграть трофеи. Это важно для всех и для всех в команде, и для меня в частности.

Я нахожусь в лучшем клубе мира и буду выкладываться на максимум“, - цитирует футболиста Marca.

Ранее Азар отметился дебютным голом за Реал.

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Теги: футбол, Эден Азар, Реал
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