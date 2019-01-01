Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Атлетико обыграл Атлетик благодаря голам Сауля и Мораты

Комментариев: 0
Подопечные Симеоне догнали Барселону по количеству очков в Ла Лиге.
Игроки Атлетико празднуют победу
Игроки Атлетико празднуют победу
Getty Images

В матче десятого тура чемпионата Испании мадридский Атлетико на своем поле одержал победу над Атлетиком. Поединок состоялся на стадионе Ванда Метрополитано и завершился со счетом 2:0. 

"Матрасники" забили по голу в каждом из таймов - постарались хавбек Сауль Ньигес и форвард Альваро Мората.

Благодаря этой победе подопечные Диего Симеоне с 19 очками в активе догнали в турнирной таблице лидирующую Барселону, у которой, правда, есть матч в запасе. Команда из Бильбао осталась на 9-й позиции.

Атлетико - Атлетик 2:0
Голы: Сауль, 28, Мората, 64

Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Лоди — Коке, Партей, Сауль, Лемар (Витоло, 77) — Корреа (Эррера, 66), Мората (Коста, 67)

Атлетик: Симон — Капа (Де Маркос, 79), Нуньес, Мартинес, Берчиче — Д. Гарсия, Лопес — Муниаин, Р. Гарсия, Кордоба (Гомес, 56) — Вильямс (Адурис, 67)

Предупреждения: Сауль, Корреа — Р. Гарсия, Симон

Поделись:
Теги: Атлетико (Мадрид), Атлетик, футбол, Испания
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь