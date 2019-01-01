Атлетико обыграл Атлетик благодаря голам Сауля и Мораты

Подопечные Симеоне догнали Барселону по количеству очков в Ла Лиге.

В матче десятого тура чемпионата Испании мадридский Атлетико на своем поле одержал победу над Атлетиком. Поединок состоялся на стадионе Ванда Метрополитано и завершился со счетом 2:0.

"Матрасники" забили по голу в каждом из таймов - постарались хавбек Сауль Ньигес и форвард Альваро Мората.

Благодаря этой победе подопечные Диего Симеоне с 19 очками в активе догнали в турнирной таблице лидирующую Барселону, у которой, правда, есть матч в запасе. Команда из Бильбао осталась на 9-й позиции.

Атлетико - Атлетик 2:0

Голы: Сауль, 28, Мората, 64

Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Лоди — Коке, Партей, Сауль, Лемар (Витоло, 77) — Корреа (Эррера, 66), Мората (Коста, 67)

Атлетик: Симон — Капа (Де Маркос, 79), Нуньес, Мартинес, Берчиче — Д. Гарсия, Лопес — Муниаин, Р. Гарсия, Кордоба (Гомес, 56) — Вильямс (Адурис, 67)

Предупреждения: Сауль, Корреа — Р. Гарсия, Симон