Дорогостоящий новичок Реала после трансфера бросил мать своего ребенка ради модели

Сербская модель начала проявлять интерес к Луке Йовичу сразу после его многомиллионного трансфера в Реал минувшим летом.

Нападающий Лука Йович минувшим летом перебрался в мадридский Реал из франкфуртского Айнтрахта за 60 миллионов евро.

После перехода в стан Королевского клуба 21-летний футболист бросил свою девушку Анджелу Манитасевич, с которой они воспитывают 7-месячного сына, ради сербской модели Софии Милошевич.

Анджела Манитасевич и Лука Йович instagram.com/andjelamanitasevicc/

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Как сообщает The Sun, игрок мадридского клуба познакомился с 29-летней Софией в августе. После этого их неоднократно замечали в Мадриде - то в торговом центре, то в кафе. Издание отмечает, что Милошевич начала проявлять интерес с Йовичу после его многомиллионного контракта в Реал.

София Милошевич instagram.com/sofijamilo/

В прошлом сербская модель имела опыт отношений с футболистами - у нее были отношения с игроком МЮ Адемом Ляйичем, который ни разу не сыграл за первую команду, а также, по слухам, у нее были романы с Душко Тошичем и Анте Ребичем.

София Милошевич instagram.com/sofijamilo/

София Милошевич instagram.com/sofijamilo/

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Сам футболист держит в секрете отношения с Милошевич и официально не заявлял о расставании с матерью своего ребенка. При этом Анджела в интервью сербским СМИ сообщила, что они с Лукой больше не вместе, хотя еще две недели назад она на страничке в Instagram публиковала милое видео с футболистом.

Девушка также отметила, что у них остались хорошие отношения и футболист помогает ей с воспитанием ребенка. Манитасевич призналась, что их отношения с Йовичем были очень глубокими в период с 2014-го по 2016-й годы, после чего они ненадолго разошлись. После воссоединения девушка забеременела.

Анджела Манитасевич instagram.com/andjelamanitasevicc/

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити Александр Зинченко сделал предложение своей девушке.