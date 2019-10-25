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Зозуля забил гол и принес Альбасете победу во втором матче подряд

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Украинец забил гол в ворота лидера турнирной таблицы Сегунды.
Роман Зозуля (в центре) принес Альбасете победу над Кадисом
Роман Зозуля (в центре) принес Альбасете победу над Кадисом
twitter.com/albacetebpsad

Альбасете на своем поле принимал лидера Сегунды Кадис в рамках 13-го тура второго дивизиона Испании.

Хозяева поля одержали минимальную победу над лидером чемпионата благодаря усилиям украинского форварда Романа Зозули, забившему гол на 93-й минуте поединка.

Победа над Кадисом позволила Альбасете выйти на второе место в турнирной таблице Сегунды, имея в своем активе 22 балла. Отставание от лидирующего Кадиса сократилось до 9-ти пунктов.

Напомним, в прошлом туре именно гол Романа Зозули принес Альбасете победу над Фуэнлабрадой.

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Теги: Роман Зозуля, Альбасете, Кадис, Сегунда, Испания, футбол
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