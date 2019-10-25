Зозуля забил гол и принес Альбасете победу во втором матче подряд

Украинец забил гол в ворота лидера турнирной таблицы Сегунды.

Роман Зозуля (в центре) принес Альбасете победу над Кадисом twitter.com/albacetebpsad

Альбасете на своем поле принимал лидера Сегунды Кадис в рамках 13-го тура второго дивизиона Испании.

Хозяева поля одержали минимальную победу над лидером чемпионата благодаря усилиям украинского форварда Романа Зозули, забившему гол на 93-й минуте поединка.

Победа над Кадисом позволила Альбасете выйти на второе место в турнирной таблице Сегунды, имея в своем активе 22 балла. Отставание от лидирующего Кадиса сократилось до 9-ти пунктов.

Напомним, в прошлом туре именно гол Романа Зозули принес Альбасете победу над Фуэнлабрадой.