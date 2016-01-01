Тер Штеген мог покинуть Барселону в 2016 году

Голкипер был недоволен количеством игрового времени в каталонском клубе.

Голкипер каталонской Барселоны Марк-Андре тер Штеген признался, что мог покинуть команду в 2016 году.

“После первого года в Барселоне я дал понять руководству, что не хочу сидеть в запасе. После второго сезона сказал им, что так не может продолжаться. Я собирался подписать контракт с другим клубом“, - цитирует тер Штегена AS.

Напомним, Марк-Андре тер Штеген перешел присоединился к Барселоне в 2014 году, перейдя из менхенгладбахской Боруссии. Действующий контракт вратаря с “сине-гранатовыми“ рассчитан до 30-го июня 2022 года.