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Рамос получил большой денежный штраф за неуплату налогов

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Испанец должен будет заплатить один миллион евро.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос был оштрафован на одни миллион евро, как сообщает El Mundo.

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Казначейство Испания выдвинуло обвинение Рамосу за нарушение налогового законодательства про имиджевые права.

Отметим, что испанец выплатил 500 тысяч евро штрафа, однако составил апелляцию и собирается вернуть свои финансы.

Защитник уверен, что в его действиях нет правонарушений.

Напомним, что Чемпиона мира в 2010 году хотят посадить в тюрьму на 5 лет из-за неуплаты налогов.

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Теги: Серхио Рамос
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