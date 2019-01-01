Стало известно, когда состоится Эль-Класико

Барселона - Реал сыграют в декабре.

Федерация футбола Испании объявило новую дату проведения матча Барселона - Реал, который должен состоятся в рамках 10-го тура чемпионата Испании.

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В Федерации решили, что матч между “сине-гранатовыми“ - “сливочными“ состоится 18-го декабря на Камп Ноу.

Напомним, что матч должен был быть проведен 26-го октября на Камп Ноу, однако из-за массовых протестов в Каталонии матч был перенесен на неопределенный срок.