Зидан: Меня достает, что обо мне говорят в СМИ

Француз хочет остаться навсегда в Реале.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал слухи об увольнения с мадридского клуба.

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“То, что случилось, уже в прошлом. Футбол забывает про твои достижения, но такова жизнь.

Я тоже так считаю, есть только настоящее. То, чего мы добились с Реалом, было в прошлом.

Не могу сказать, что меня не достает, что обо мне говорят. Достает.

Но я всегда буду мыслить позитивно и делать все наилучшим образом. Обсуждать перемены на посту тренера - это работа журналистов.

Я хочу быть в Реале вечно. Мы знаем ситуацию, но вам нужно спросить кого-нибудь еще. В Реале всегда будет давление. Мы осознаем свое положение в группе, но ничего не закончено до конца группового этапа.

Очень сложно играть, когда на кону ничего не стоит. Сейчас же другой сезон. Нельзя всегда играть хорошо. Мы Реал и мы не можем позволить себе ни минуты плохой игры.

Мы команда, нет нужды кого-то выделять. Мы все в одной лодке, за которую я несу ответственность.

Я доверяю команде и хочу показать, что все можно изменить. Не всегда можно победить, но главное - показать характер“, - приводит слова Зидана Marca.

Ранее сообщалось, что стал известен претендент на пост главного тренера Реала.