Триппьер: Коста называет меня Руни по 10 раз в день

Англичанин счастлив в Атлетико.

Футболист Атлетико Киран Триппьер рассказал подробности адаптации в Испании.

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“Диего Коста с момента моего перехода по 10 раз за день называет меня Уэйном Руни. Это постоянно так.

Он делает это ради смеха. Но это Диего, меня это не волнует, мы все считаем это смешным. Мне нравится, что он шутит каждый день.

Адаптация проходит великолепно. В Испании очень приятная погода, невероятная еда. Лучше, чем в Англии.Люди хорошо относятся к моей семье.

Когда они видят меня в Мадриде, то обсуждают со мной мою игру и говорят, что я хорошо выступаю в Атлетико.

Я могу только поблагодарить за то, что меня и мою семью так приняли здесь. Все стараются сделать мою жизнь легче“, - цитирует Триппьера Marca.

Напомним, что англичанин перешел в мадридский клуб в летнее трансферное окно.