Перес ведет переговоры с Моуринью по поводу его возвращения в Реал
Португальский специалист может снова возглавить "сливочных".
Бывший тренер Реала Жозе Моуринью может вернуться на Сантьяго Бернабеу.
После поражения от Мальорки (0:1) в рамках чемпионата Испании, президент “сливочных“ Флорентино Перес контактировал с португальским специалистом по поводу его возвращения в команду, сообщает El Chiringuito.
Отметим, что Моуринью возглавлял Реал с 2010 по 2013 год.
Ранее сообщалось, что руководство мадридцев в ближайшее время может отправить Зидана в отставку.
Полная версия правил