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Перес ведет переговоры с Моуринью по поводу его возвращения в Реал

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Португальский специалист может снова возглавить "сливочных".
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Бывший тренер Реала Жозе Моуринью может вернуться на Сантьяго Бернабеу. 

После поражения от Мальорки (0:1) в рамках чемпионата Испании, президент “сливочных“ Флорентино Перес контактировал с португальским специалистом по поводу его возвращения в команду, сообщает El Chiringuito.

Отметим, что Моуринью возглавлял Реал с 2010 по 2013 год.

Ранее сообщалось, что руководство мадридцев в ближайшее время может отправить Зидана в отставку.

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Теги: футбол, Жозе Моуринью, Флорентино Перес, Реал
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