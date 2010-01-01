Перес ведет переговоры с Моуринью по поводу его возвращения в Реал

Португальский специалист может снова возглавить "сливочных".

Бывший тренер Реала Жозе Моуринью может вернуться на Сантьяго Бернабеу.

После поражения от Мальорки (0:1) в рамках чемпионата Испании, президент “сливочных“ Флорентино Перес контактировал с португальским специалистом по поводу его возвращения в команду, сообщает El Chiringuito.

Отметим, что Моуринью возглавлял Реал с 2010 по 2013 год.

Ранее сообщалось, что руководство мадридцев в ближайшее время может отправить Зидана в отставку.