Руководство Реала в ближайшее время может отправить Зидана в отставку
Французский специалист покинет команду в случае поражения в Лиге чемпионов.
Руководство мадридского Реала в ближайшее время может уволить главного тренера команды Зинедина Зидана.
Французский специалист уйдет в отставку, если “сливочные“ проиграют Галатасараю в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает El Mundo.
Отмечается, что боссы команды недовольны не только результатами команды, но и качеством самой игры.
Ранее Реал потерпел первое поражение в Ла Лиге.
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