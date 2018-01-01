Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Руководство Реала в ближайшее время может отправить Зидана в отставку

Комментариев: 0
Французский специалист покинет команду в случае поражения в Лиге чемпионов.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Руководство мадридского Реала в ближайшее время может уволить главного тренера команды Зинедина Зидана.

Французский специалист уйдет в отставку, если “сливочные“ проиграют Галатасараю в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает El Mundo.

Отмечается, что боссы команды недовольны не только результатами команды, но и качеством самой игры.

Ранее Реал потерпел первое поражение в Ла Лиге.

Поделись:
Теги: футбол, Зинедин Зидан, Реал, Лига чемпионов, Галатасарай
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь