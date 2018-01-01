Руководство Реала в ближайшее время может отправить Зидана в отставку

Французский специалист покинет команду в случае поражения в Лиге чемпионов.

Руководство мадридского Реала в ближайшее время может уволить главного тренера команды Зинедина Зидана.

Французский специалист уйдет в отставку, если “сливочные“ проиграют Галатасараю в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает El Mundo.

Отмечается, что боссы команды недовольны не только результатами команды, но и качеством самой игры.

Ранее Реал потерпел первое поражение в Ла Лиге.