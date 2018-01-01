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Барселона заинтересована в полузащитнике Шальке

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Скауты каталонцев уже просматривают игру футболиста.
Амин Арит
Амин Арит
Getty Images

Полузащитник немецкого Шальке Амин Арит вошел в сферу интересов каталонской Барселоны. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Скауты каталонцев время от времени просматривают игру футболиста. Они побывали на матче Шальке против Хоффенхайма.

Стоит отметить, что Харит перебрался в Шальке из Нанта летом 2017-го года за 8 миллионов евро.

В текущем сезоне он провел за "кобальтовых" семь матчей в чемпионате Германии, записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

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