Зозуля принес Альбасете победу над одним из лидеров Сегунды

Украинец своим голом принес команде 3 очка в непростом поединке.

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля принес победу своей команде над Фуэнлабраду в рамках 12-го тура Сегунды.

Роман провел на поле все 90 минут и забил единственный гол в матче на 59-й минуте игры.

Благодаря этой победе Альбасете вышел на 4-7 позицию с 19 набранными пунктами. Фуэнлабрада с 20 баллами опустилась на третье место.

Гол в ворота Фуэнлабрады стал для Романа Зозули вторым в 11 матчах Сегунды этого сезона.