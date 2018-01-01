Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зозуля принес Альбасете победу над одним из лидеров Сегунды

Комментариев: 0
Украинец своим голом принес команде 3 очка в непростом поединке.
Зозуля принес Альбасете победу над одним из лидеров Сегунды

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля принес победу своей команде над Фуэнлабраду в рамках 12-го тура Сегунды.

Роман провел на поле все 90 минут и забил единственный гол в матче на 59-й минуте игры.

Благодаря этой победе Альбасете вышел на 4-7 позицию с 19 набранными пунктами. Фуэнлабрада с 20 баллами опустилась на третье место.

Гол в ворота Фуэнлабрады стал для Романа Зозули вторым в 11 матчах Сегунды этого сезона.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь