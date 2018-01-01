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Куртуа в этом сезоне пропустил больше голов, чем сделал сейвов

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Тибо Куртуа пропустил 9 голов после 14 последних ударов в створ ворот Реала.
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа
Getty Images

Больше половины из последних 14 ударов во всех турнирах (а именно – девять, 64,2%) в створ ворота Тибо Куртуа заканчивались голами, сообщает OptaJose. Бельгиец выручил Реал только в пяти случаях.

В нынешнем сезоне Куртуа сыграл в девяти матчах за "королевский клуб", дважды отстояв на ноль, а в остальных играх пропустив 12 мячей и сделал лишь 11 сейвов.

Накануне Реал потерпел поражение от Мальорки в рамках 9-го тура Ла Лиги.

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