Куртуа в этом сезоне пропустил больше голов, чем сделал сейвов

Тибо Куртуа пропустил 9 голов после 14 последних ударов в створ ворот Реала.

Больше половины из последних 14 ударов во всех турнирах (а именно – девять, 64,2%) в створ ворота Тибо Куртуа заканчивались голами, сообщает OptaJose. Бельгиец выручил Реал только в пяти случаях.

В нынешнем сезоне Куртуа сыграл в девяти матчах за "королевский клуб", дважды отстояв на ноль, а в остальных играх пропустив 12 мячей и сделал лишь 11 сейвов.

Накануне Реал потерпел поражение от Мальорки в рамках 9-го тура Ла Лиги.