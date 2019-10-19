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Лидер Атлетико вылетел на месяц

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У игрока выявили растяжение связок лодыжки второй степени.
Жоао Фелиш / Getty Images
Жоао Фелиш / Getty Images

Юный нападающий мадридского Атлетико Жоау Фелиш получил повреждение в рамках девятого тура Ла Лиги против Валенсии. Матч завершился со счетом 1:1.

У 19-летнего футболиста выявили растяжение связки лодыжки второй степени. Португальский нападающий пропустит от четырех до шести недель.

В текущем сезоне Фелиш сыграл за "индейцев" 11 поединков, в который он забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.

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