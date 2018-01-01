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Куртуа - о проигрыше Мальорке: Это позор, мы должны были побеждать

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Голкипер также подметил, что перенос Эль-Классико никак не повлиял на настрой.
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Бельгийский вратарь мадридского Реала высказался касательно сенсационного поражения от Мальорки в рамках 9-го тура Ла Лиги.

"Мы ожидали подобное от Мальорки. Зидан нас предупреждал, что противник будет действовать максимально интенсивно и мы обязаны соответствовать этому. У нас были моменты, однако не хватало завершающего паса. У них больше ничего не было. Мне кажется, это позор. Мы обязаны были добывать победу.

Не думаю, что перенос поединка с Барселоной оказал на нас влияние. Впереди у нас был этот матч, затем Галатасарай. Мы почти все выступали за сборные, у нас не было особо времени думать об этом", - цитирует слова бельгийца Marca.'

Это поражение стало первым для Реала в чемпионате Испании в этом сезоне. Команда Зинедина Зидана уступила первое место в турнирной таблице Барселоне и сейчас имеет 18 очков в активе.

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