Реал потерпел первое поражение в Ла Лиге

Команда Зинедина Зидана умудрилась проиграть скромной Мальорке.

Реал проиграл Мальорке в матче 9-го тура чемпионата Испании. Гости открыли счет на 7-й минуте, а сливочные не нашли чем ответить на гол Жуниора Лаго

Это поражение стало первым для Реала в Ла Лиге в этом сезоне. Команда Зинедина Зидана уступила первое место в турнирной таблице Барселоне и сейчас имеет 18 очков в активе.

Мальорка - Реал 1:0

Гол: Лаго, 7

Мальорка: Рейна — Састре (Агбеньену, 46), Вальент, Раильо, Гамес — Фебас (Кубо, 59), И. Баба, Севилья, Д. Родригес — Будимир, Лаго (Трайковски, 80)

Реал: Куртуа — Одриосола, Милитан, Рамос, Марсело — Х. Родригес, Каземиро, Иско (Родриго, 66) — Йович (Вальверде, 66), Бензема, Винисиус (Б. Диас, 81)

Предупреждения: Састре, Баба — Одриосола

Удаление: Одриосола, 74 (повторное предупреждение)