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Эйбар - Барселона 0:3 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

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"Сине-гранатовые" без проблем разобрались с Эйбаром.

Эйбар - Барселона: видео голов
Эйбар - Барселона: видео голов
Getty Images

Каталонская Барселона на выезде разгромила Эйбар в матче девятого тура чемпионата Испании.

“Сине-гранатовые“ открыли счет уже на 13-й минуте встречи благодаря Антуану Гризманну, а во втором тайме преимущество гостей увеличили Лионель Месси и Луис Суарес.

Победа над Эйбаром позволила Барселоне возглавить турнирную таблицу Ла Лиги.

Смотрите видео голов и обзор матча Эйбар - Барселона:

Эйбар - Барселона 0:3
Голы: Гризманн, 13, Месси, 58, Суарес, 66

Эйбар: Дмитрович - Де Бласис, Оливейра, Арбилья, Хосе Анхель - Орельяна, Диоп, Альварес, Педро Леон (Экспозито, 63) - Энрич (Инуи, 71), Шарлес (Кике, 79)

Барселона: тер Штеген - Роберто (Семеду, 46), Умтити, Лангле, Альба - Артур (Видаль, 71), Бускетс, де Йонг (Ракитич, 79) - Месси, Суарес, Гризманн

Предупреждения: Диоп, Шарлес, Альварес, Инуи, Экспозито

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Теги: Барселона, Эйбар, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, видео голов, обзор матча, футбол
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