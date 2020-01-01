Эйбар - Барселона 0:3 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

"Сине-гранатовые" без проблем разобрались с Эйбаром.

Эйбар - Барселона: видео голов Getty Images

Каталонская Барселона на выезде разгромила Эйбар в матче девятого тура чемпионата Испании.

“Сине-гранатовые“ открыли счет уже на 13-й минуте встречи благодаря Антуану Гризманну, а во втором тайме преимущество гостей увеличили Лионель Месси и Луис Суарес.

Победа над Эйбаром позволила Барселоне возглавить турнирную таблицу Ла Лиги.

Смотрите видео голов и обзор матча Эйбар - Барселона:

Эйбар - Барселона 0:3

Голы: Гризманн, 13, Месси, 58, Суарес, 66

Эйбар: Дмитрович - Де Бласис, Оливейра, Арбилья, Хосе Анхель - Орельяна, Диоп, Альварес, Педро Леон (Экспозито, 63) - Энрич (Инуи, 71), Шарлес (Кике, 79)

Барселона: тер Штеген - Роберто (Семеду, 46), Умтити, Лангле, Альба - Артур (Видаль, 71), Бускетс, де Йонг (Ракитич, 79) - Месси, Суарес, Гризманн

Предупреждения: Диоп, Шарлес, Альварес, Инуи, Экспозито