Валенсия вырвала у Атлетико ничью

Мадридский клуб на своем поле упустил победу над "летучими мышами".

Атлетико и Валенсия сильнейшего не выявили Getty Images

Атлетико сыграл с Валенсией в рамках девятого тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде.

Поединок особо запомнился множеством нарушений, однако голов было всего лишь два. Вначале "матрасники" открыли счет благодаря назначенному пенальти в ворота гостей, однако капитан "летучих мышей" Парехо восстановил паритет в поединка.

Отметим, что на 91-й минуте матча игрок Валенсии Ли Кан Ин получил красную карточку за откровенный срыв атаки.

Таким образом, Атлетико упустил победу над Валенсией, завершив поединок со счетом 1:1.

Атлетико - Валенсия 1:1

Голы: Д. Коста, 36 (с пенальти) - Парехо, 82

Атлетико: Облак - Ариас, Хименес, Фелипе, Эрмосо (Лоди, 54) - Феликс, Сауль, Партей (Лемар, 54), Коке - Мората (Льоренте, 68), Д. Коста

Валенсия: Силлессен - Васс, Гарай, Паулиста, Х. Коста - Коклен, Парехо, Кондогбия (Гамейро, 65), Торрес (Солер, 71) - Гомес, Черышев (Ли Кан Ин, 77)

Предупреждения: Партей, Феликс - Черышев

Удаление: Ли Кан Ин, 90+1 (грубая игра)