Барселона обыграла Эйбар благодаря голам Месси, Суареса и Гризманна

Подопечные Эрнесто Вальверде возглавили таблицу Ла Лиги.

Барселона одержала крупную победу над Эйбаром в матче девятого тура чемпионата Испании.

Голами в составе победителей отметились Антуан Гризманн, Лионель Месси и Лиус Суарес.

Для "сине-гранатовых" эта победа стала четвертой подряд в чемпионате. После матча с Эйбаром Барселона набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы Ла Лига. Эйбар занимает 14 место, имея в активе девять очков.

Эйбар — Барселона 0:3

Голы: Гризманн, 13, Месси, 58, Суарес, 66

Эйбар: Дмитрович — Де Бласис, Оливейра, Арбилья, Хосе Анхель — Орельяна, Диоп, Альварес, Педро Леон (Экспозито, 63) — Энрич (Инуи, 71), Шарлес (Кике, 79)

Барселона: тер Штеген — Роберто (Семеду, 46), Умтити, Лангле, Альба — Артур (Видаль, 71), Бускетс, де Йонг (Ракитич, 79) — Месси, Суарес, Гризманн

Предупреждения: Диоп, Шарлес, Альварес, Инуи, Экспозито