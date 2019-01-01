У Азара родился четвертый ребенок, он пропустит матч с Мальоркой
Эден Азар покинул расположение Реала.
Полузащитник Реала Эден Азар в четвертый раз стал отцом. Утром 19 октября в семье футболиста прибавилось - жена игрока Наташа ван Хонакер родила четвертого ребенка.
Как сообщает AS, по этому случаю бельгиец пропустит выездной матч против Мальорки, который состоится сегодня, 19 октября, в 22:00 по киевскому времени.
Отметим, что Азар вместе с женой уже воспитывает троих сыновей, но пол четвертого пока не сообщают.
Помимо Азара сегодняшний матч пропустят Дани Карвахаль, Гарет Бэйл, Лука Модрич, Тони Кроос, Лукас Васкес, Начо и Марко Асенсио.
На данный момент Реал занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 18 очков.
Напомним, что 5 октября Азар отметился дебютным голом за Реал.
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