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Месси: Мне не нравится идея пожизненного контракта с Барселоной

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Аргентинец намерен бороться за трофеи, а не за новое соглашение с клубом.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси прокомментировал вопрос о продлении контракта с клубом.

"Это правда, что Барса предложила мне пожизненный контракт. Но я не хочу, чтобы договор связывал меня обязательством выступать, потому что не знаю, как буду себя чувствовать. 

Моя задача - конкурировать и продолжать бороться за поставленные цели, а не за контракт. Но очевидно, что я останусь в Барселоне до конца карьеры", - приводит слова Месси Goal.com.

Напомним, действующее соглашение 32-летнего аргентинца с клубом истекает в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Месси в шестой раз в своей карьере стал обладателем Золотой бутсы по итогам сезона-2018/19.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, Испания, Ла Лига
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