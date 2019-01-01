Эль-Класико перенесли на неопределенный срок

Новая дата проведения матча станет известна в ближайшее время.

Федерация футбола Испании приняла решение перенести матч между Барселоной и Реалмо в рамках десятого тура Ла Лиги, сообщает официальный сайт организации.

Организаторы были вынуждены пойти на такие меры в связи с массовыми протестами сепаратистов, которые проходят в Каталонии.

Новая дата проведения матча станет известна в понедельник, 21-го октября.

Отметим, что матч Барселона - Реал должен был пройти 26-го октября на Камп Ноу.

Ранее сообщалось, что Эль-Класико могут перенести с октября на декабрь.