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Эль-Класико перенесли на неопределенный срок

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Новая дата проведения матча станет известна в ближайшее время.
Эль-Класико
Эль-Класико
Getty Images

Федерация футбола Испании приняла решение перенести матч между Барселоной и Реалмо в рамках десятого тура Ла Лиги, сообщает официальный сайт организации.

Организаторы были вынуждены пойти на такие меры в связи с массовыми протестами сепаратистов, которые проходят в Каталонии.

Новая дата проведения матча станет известна в понедельник, 21-го октября.

Отметим, что матч Барселона - Реал должен был пройти 26-го октября на Камп Ноу.

Ранее сообщалось, что Эль-Класико могут перенести с октября на декабрь.

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Теги: футбол, Реал, Барселона, Эль-Класико
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