Эль-Класико перенесли на неопределенный срок
Новая дата проведения матча станет известна в ближайшее время.
Федерация футбола Испании приняла решение перенести матч между Барселоной и Реалмо в рамках десятого тура Ла Лиги, сообщает официальный сайт организации.
Организаторы были вынуждены пойти на такие меры в связи с массовыми протестами сепаратистов, которые проходят в Каталонии.
Новая дата проведения матча станет известна в понедельник, 21-го октября.
Отметим, что матч Барселона - Реал должен был пройти 26-го октября на Камп Ноу.
Ранее сообщалось, что Эль-Класико могут перенести с октября на декабрь.
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