Видаль: Дембеле должен понимать, где он играет
Чилийский футболист отметил, что его одноклубник прогрессирует.
Полузащитник каталонской Барселоны Артуро Видаль высказался о своем партнере по команде Усмане Дембеле.
“Мы много общаемся. Он хороший парень, который хочет стать лучшим. Усман приехал в Барселону в возрасте 20 лет без особого опыта.
Дембеле должен понять, чего он действительно хочет в жизни, осознать, где и с кем он играет. Но я вижу его прогресс. Он должен продолжать в том же духе“, - цитирует Видаля L`Equipe.
Ранее сообщалось, что Дембеле пропустит два ближайших матча в чемпионате Испании из-за дисквалификации.
Полная версия правил