Видаль: Дембеле должен понимать, где он играет

Чилийский футболист отметил, что его одноклубник прогрессирует.

Полузащитник каталонской Барселоны Артуро Видаль высказался о своем партнере по команде Усмане Дембеле.

“Мы много общаемся. Он хороший парень, который хочет стать лучшим. Усман приехал в Барселону в возрасте 20 лет без особого опыта.

Дембеле должен понять, чего он действительно хочет в жизни, осознать, где и с кем он играет. Но я вижу его прогресс. Он должен продолжать в том же духе“, - цитирует Видаля L`Equipe.

Ранее сообщалось, что Дембеле пропустит два ближайших матча в чемпионате Испании из-за дисквалификации.