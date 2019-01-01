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Лунин попал в топ-10 забавного рейтинга AS

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Украинскому вратарю должен помочь перерыв на матчи сборных.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
Getty Images

Испанская газета AS составила рейтинг из десяти футболистов чемпионата Испании, для которых перерыв в Ла Лиге и пребывание в национальных сборных должен стать определенным “реанимационным лекарством от клубных проблем“.

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В топ-10 вошли: Эден Азар и Тибо Куртуа (оба - Реал Мадрид), Мунас Даббур и Люк де Йонг (оба - Севилья), Гонсалу Гедеш, Денис Черышев, Родриго Морено (все - Валенсия), Андрей Лунин (Вальядолид), Мартин Брейтвет (Леганес), Дарвин Нуньеш (Альмерия).

Напомним, что Лунин перебрался в аренду в Вальядолид из Реала.

Отметим, что украинский футболист вошел в топ-20 претендентов на награду Golden Boy-2019.

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Теги: Андрей Лунин
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