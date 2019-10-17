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"Его коллекция больше, чем твоя": Барселона потроллила фанатов Месси

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Пресс-служба каталонского клуба остроумно прокомментировала очередную награду аргентинца.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Пресс-служба каталонской Барселоны забавно обыграла новость о том, что нападающий клуба Лионель Месси получил шестую Золотую бутсу в карьере.

“Коллекция бутс Месси больше, чем твоя коллекция обуви“, - сказано в сообщении представителей команды.

Напомним, аргентинец в минувшем сезоне забил 36 голов в 34-х матчах Ла Лиги.

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Теги: футбол, Лионель Месси, Барселона, Золотая бутса
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