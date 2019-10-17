"Его коллекция больше, чем твоя": Барселона потроллила фанатов Месси
Пресс-служба каталонского клуба остроумно прокомментировала очередную награду аргентинца.
Пресс-служба каталонской Барселоны забавно обыграла новость о том, что нападающий клуба Лионель Месси получил шестую Золотую бутсу в карьере.
“Коллекция бутс Месси больше, чем твоя коллекция обуви“, - сказано в сообщении представителей команды.
#Messi’s shoe collection > your shoe collection https://t.co/nvIWP85JRI— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 16, 2019
Напомним, аргентинец в минувшем сезоне забил 36 голов в 34-х матчах Ла Лиги.
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