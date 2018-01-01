Атлетико - Валенсия: где смотреть матч

Мадридский Атлетико сыграет с Валенсией в рамках чемпионата Испании. Узнайте, где посмотреть этот матч в прямом эфире.

В субботу, 19-го октября, мадридский Атлетико на своем поле примет Валенсию в рамках девятого тура чемпионата Испании. Встреча состоится на стадионе Ванда Метрополитано в 17:00 по киевскому времени.

Где смотреть этот поединок в прямом эфире? В Украине данное противостояние можно будет посмотреть на сервисе MEGOGO, также прямую трансляцию, начиная со второго тайма, покажет телеканал Футбол 2. Кроме того, телетрансляцию будет вести российский канал Матч! Футбол 1.

Отметим, что после восьми туров Атлетико занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 15 очков (4 побед, 3 ничьи, 1 поражение). Валенсия расположилась на восьмом месте, набрав 12 баллов (3 победы, 3 ничьи, 2 поражения).

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