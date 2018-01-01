Атлетико - Валенсия: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Испании

Мадридский Атлетико сыграет с Валенсией в рамках чемпионата Испании. Букмекеры уже определили фаворита этого поединка.

В субботу, 19-го октября, мадридский Атлетико на своем поле примет Валенсию в рамках девятого тура чемпионата Испании. Встреча состоится на стадионе Ванда Метрополитано.

После восьми туров Атлетико занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 15 очков (4 побед, 3 ничьи, 1 поражение). Валенсия расположилась на восьмом месте, набрав 12 баллов (3 победы, 3 ничьи, 2 поражения).

Что касается предстоящего поединка, то букмекеры не сомневаются в победе хозяев поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “матрасников“ с коэффициентом 1.68, а вот триумф гостей поля эксперты оценили в 5.50. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.85.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, принимая ставки на триумф мадридского клуба с коэффициентом 1.67, а на “летучих мышей“ - 5.50. Ничью здесь оценили в 3.70.

Подобные котировки установили и эксперты из bet365: победа Атлетико - 1.61, победа Валенсии - 6.50, ничья - 3.60.

Отметим, матч Атлетико - Валенсия начнется 19-го октября в 17:00 по киевскому времени. Узнать, где можно посмотреть матч в прямом эфире можно здесь.