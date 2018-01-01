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Эль-Класико могут перенести с октября на декабрь

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По всей Каталонии возникли проблемы с проведением футбольных матчей из-за сепаратистов.
Матч Барселона - Реал могут перенести на декабрь
Матч Барселона - Реал могут перенести на декабрь
Getty Images

В Каталонии в последнее время возникли проблемы с проведением футбольных матчей из-за массовых протестов сепаратистов, связанных с судебными процессами над инициаторами референдума о независимости региона, который проходил в 2017 году.

В связи с этим руководство Ла Лиги предложило перенести матч Барселона - Реал, который должен был пройти 26-го октября на Камп Ноу, на Сантьягу Бернабеу, однако клубы отказались от идеи перенести Эль-Класико в Мадрид.

Как сообщает Marca, команды все же проведут поединок на домашней арене "сине-гранатовых", однако встреча может состояться не в запланированную дату, а перенесена на 18-е декабря.

Источник также отмечает, что такой вариант не очень нравится Ла Лиге, из-за того, что это - среда, и проведение Эль-Класико в будний день может серьезно сказаться на телевизионных просмотрах.

Ранее сообщалось, что полузащитник Барселоны Усман Дембеле пропустит матч с Реалом из-за дисквалификации.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, Эль-Класико, футбол
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