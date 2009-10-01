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Месси получил шестую Золотую бутсу в карьере

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Лидер Барселоны стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в минувшем сезоне.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Звездный форвард Барселоны Лионель Месси получил Золотую бутсу - приз, который получает лучший бомбардир национальных первенств стран, входящих в УЕФА.

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Аргентинец в минувшем сезоне забил 36 голов в 34-х матчах Ла Лиги. Эта награда стала для 32-летнего нападающего шестой в карьере. Ранее он получал этот приз по итогам сезонов 2009/10 (34 гола), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/17 (37) и 2017/18 (34).

Отметим, что Месси - лучший бомбардир в истории Барселоны (604 гола в 692-х матчах). Аргентинец пять раз выигрывал Золотой мяч, десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. 

Напомним, Лионель Месси стал лучшим игроком 2019 года по версии ФИФА, опередив в голосовании Вирджила Ван Дейка и Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что авторитетный портал Transfermarkt приписал Месси лишний Золотой мяч.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, Примера, Золотая бутса, приз, футбол, вне игры
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