Месси получил шестую Золотую бутсу в карьере

Лидер Барселоны стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в минувшем сезоне.

Звездный форвард Барселоны Лионель Месси получил Золотую бутсу - приз, который получает лучший бомбардир национальных первенств стран, входящих в УЕФА.

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Аргентинец в минувшем сезоне забил 36 голов в 34-х матчах Ла Лиги. Эта награда стала для 32-летнего нападающего шестой в карьере. Ранее он получал этот приз по итогам сезонов 2009/10 (34 гола), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/17 (37) и 2017/18 (34).

Posado en familia con la Sexta Bota de Oro de Leo Messi #LaSextadeMessi pic.twitter.com/Md5PTPO0Tb — MARCA (@marca) 16 октября 2019 г.

Отметим, что Месси - лучший бомбардир в истории Барселоны (604 гола в 692-х матчах). Аргентинец пять раз выигрывал Золотой мяч, десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Напомним, Лионель Месси стал лучшим игроком 2019 года по версии ФИФА, опередив в голосовании Вирджила Ван Дейка и Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что авторитетный портал Transfermarkt приписал Месси лишний Золотой мяч.