Лунин: Я не знал, что Навас покинет клуб

Украинец остался бы в Реале, если бы знал, что костариканец покинет клуб.

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин, который сейчас находится в аренде в Вальядолиде, заявил, что надо было оставаться в клубе, ведь ушел Кейлор Навас.

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“Никто не знал, что Навас покинет Реал. Мне нужно было воспользоваться этим шансом и остаться, если бы я это знал.

Отношение Кейлора помогло мне чувствовать себя комфортно в клубе. Мы часто обедали вместе, и мы всегда говорили, это мне очень помогло.

Он всегда спрашивал о моей ситуации, и я благодарен за помощь, которую он мне оказал“, - приводит слова Лунина Marca.

Напомним, что Лунин вошел в топ-20 претендентов на награду Golden Boy-2019.