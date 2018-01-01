Люка Зидан: Не жалею, что покинул Реал

Сын Зинедина Зидана присоединился к Расингу на правах аренды.

Голкипер Расинга Люка Зидан признался, что не жалеет о своем решении покинуть мадридский Реал минувшим летом.

“Думаю ли я о своем уходе из Реала? Нет, не думаю и не жалею об этом. Для меня это был важный шаг, который мне хотелось сделать. Мне нужна была игровая практика, чтобы доказать свою значимость.

Не знаю, что может произойти в ближайшее время. Я понимаю, почему меня часто спрашивают о Реале. Но мне не хочется отвечать“, - цитирует Зидана-младшего AS.

Напомним, Люка Зидан присоединился к Расингу в июле 2019-го года. В этом сезоне он провел девять матчей в Сегунде, где пропустил десять голов.