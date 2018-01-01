Бывший игрок Реала: Моуринью не позволил мне уйти

Педро Леон имел предложения из Англии и Италии.

Футболист Эйбара Педро Леон рассказал подробности своего пребывания в Реале и Эйбаре. Отметим, что в составе “сливочных“ игрок выступал в сезоне 2010/2011.

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“В Реале у меня были предложения от Манчестер Сити, Челси и Милана. Некоторые хотели подписать меня зимой, но Моуриньо не позволил мне уйти.

Тренер Эйбара Хосе Луис Мендилибар мне как отец, хотя бывали моменты, когда я хотел его убить. Я знаком с ним еще по работе в Вальядолиде.

В первых пяти играх он не выпустил меня на поле ни на минуту. На тренировках он не переставал что-то требовать от игроков. Были времена, когда он мог унизить тебя“, - цитирует футболиста AS.

Напомним, что Бэйл может покинуть состав “сливочных“ в этом сезоне.