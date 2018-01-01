Перес: Рамос - легенда мирового футбола

Президент Реала убежден, что без Рамоса футбол потерял бы многое.

Президент мадридского Реала Флорентино Перес поделился своей позицией по поводу защитника “сливочных“ Серхио Рамоса.

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“Кроме его возможностей, которые мы все видим, технических и физических, у него есть и другое - это лидерство и амбициозность, которые сделали его легендой не только Реала, но и сборной Испании, я бы даже сказал, мирового футбола.

Все эти кондиции остаются у него, как будто бы он только начинает, и я убежден, что легенда Серхио Рамоса будет продолжаться“, - цитирует Переса Marca.

Напомним, что Рамос стал рекордсменом сборной Испании.