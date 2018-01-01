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Барселона готова выкупить форварда Интера за ошеломляющую сумму - СМИ

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Лаутаро Мартинес может сменить Серию А на испанскую Примеру.
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
Getty Images

Нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес может стать игроком каталонской Барселоны. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, руководство "сине-гранатовых" высоко оценивает мастерство и потенциал 22-летнего аргентинца, поэтому готово выкупить его за сумму в размере 111 миллионов евро, которая прописана в контракте Лаутаро.

Также отмечается, что капитан и лидер Барселоны Лионель Месси хочет видеть Мартинеса в стане каталонского клуба, поэтому он обратился к боссам "сине-гранатовых" с просьбой подписать своего соотечественника.

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