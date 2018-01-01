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Лунин моет перейти в Бетис

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Андрей Лунин может сменить клуб уже в январе.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
Marca

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин, выступающий в Вальядолиде на правах аренды, может стать игроком Бетиса.

Президент "сливочных" Флорентино Перес недоволен, тем, что украинец не имеет игрового времени и готов прервать его аренду в ближайшее время.

В услугах Лунина заинтересован Бетис, руководство которого недовольно своими вратарями. В связи с этим клуб готов оформить аренду украинца, сообщает GOL Digital.

Напомним, что Лунин перешел в Вальядолид минувшим летом, когда вернулся из аренды в Леганесе.

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Теги: Андрей Лунин, Вальядолид, чемпионат Испании по футболу, Реал Мадрид
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