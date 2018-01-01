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Куртуа: СМИ должны перестать публиковать ложь и чушь

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Бельгиец приходит в форму.
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа
Getty Images

Вратарь Реала Тибо Куртуа рассказал подробности своего восстановления.

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“Я знаю, что значит быть игроком топ-уровня. Я счастлив, и у меня нет психологических проблем.

СМИ должны быть ответственными и перестать публиковать ложь и чушь о подобных вещах, потому что есть люди, которые действительно страдают от этих проблем. Это неуважительно по отношению ко мне и к этим людям. 

Сейчас я счастлив, усердно тренируюсь и хочу приносить радость фанатам Реала. Зрители на Сантьяго Бернабеу всегда требовательны, мы знаем это. Мы сделаем все, чтобы они аплодировали нам.

Я восстановился после болезни, чувствую себя хорошо, хоть и потерял несколько килограммов“, - цитирует Куртуа Marca.

Отметим, что Реал выступил с заявлением по поводу бельгийца.

Напомним, что Куртуа был заменен в матче группового этапа Лиги чемпионов.

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Теги: Тибо Куртуа, Реал Мадрид
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