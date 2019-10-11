Диетолог Барселоны раскрыла секреты рациона Месси, которые помогают ему меньше травмироваться

Диана Лизаррага отметила, что футболистам необходимо получать образование в области питания.

Диетолог Барселоны Мария Диана Лизаррага рассказала об особенностях рациона игроков каталонского клуба.

“Наша задача - построить рацион так, чтобы постоянное улучшение физической формы не приводило к повреждениям. Футболисты знают, что некоторые бульоны, молочные коктейли и желе могут им в этом помочь. Важно, чтобы они воспринимали это как систематическую работу, которая поможет не травмироваться.

В какой-то момент мы изменили питание для Месси, чтобы уменьшить количество травм. После того игроки с длительными травмами стали спрашивать, есть ли какие-то продукты, которые способны им помочь. В случае с Лионелем и другими мы проводим постоянное изучение и узнаем некоторые факты.

Например, известно, что куркума имеет противовоспалительное свойство, а некоторые бульоны могут помочь при травме. Футболистам очень важно получать образование в области питания“, - цитирует диетолога издание AS.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти начал кормить игроков Наполи шоколадом и сухофруктами.