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Президент Ла Лиги: К счастью, Месси не ушел

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Хавьер Тебас рад, что Месси не покинул Испанию.
Хавьер Тебас
Хавьер Тебас
Getty Images

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал заявления Лионеля Месси, где игрок заявил, что задумывался об уходе из Барселоны из-за проблем с налоговой службой.

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“К счастью, он не ушел. Если тогда он сказал бы, что думает об уходе, я бы распереживался.

Я благодарен Лео. Надеемся, плохие времена больше не повторятся. Месси - лучший игрок в истории.

Я верю, что он будет счастливым, оставаясь в нашей лиге“, - цитирует Тебаса Diario Sport.

Отметим, что налоговая служба хочет посадить чемпиона мира на 5 лет.

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Теги: Хавьер Тебас, Лионель Месси, Барселона, Ла Лига
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