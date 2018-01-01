Президент Ла Лиги: К счастью, Месси не ушел

Хавьер Тебас рад, что Месси не покинул Испанию.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал заявления Лионеля Месси, где игрок заявил, что задумывался об уходе из Барселоны из-за проблем с налоговой службой.

Читай также: Месси: Я бы хотел, чтобы Роналду остался в Испании

“К счастью, он не ушел. Если тогда он сказал бы, что думает об уходе, я бы распереживался.

Я благодарен Лео. Надеемся, плохие времена больше не повторятся. Месси - лучший игрок в истории.

Я верю, что он будет счастливым, оставаясь в нашей лиге“, - цитирует Тебаса Diario Sport.

Отметим, что налоговая служба хочет посадить чемпиона мира на 5 лет.