Венгер: Азар не заполнит пустоту, которая образовалась в Реале после ухода Роналду

Бывший тренер Арсенала уверен, что бельгиец еще покажет свой настоящий уровень.

Французский специалист Арсен Венгер поделился своим мнением об игре полузащитника Реала Эдена Азара.

“Азар будет звездой в Реале, но он не заполнит пустоту, которая образовалась с уходом Криштиану Роналду. Эден будет решать исходы матчей, но он не будет забивать по 50 мячей за сезон.

Реалу нужен еще один нападающий, потому что Бензема уже 32 года. Если бы у команды был еще один молодой форвард, возможно, дела у команды шли бы лучше.

Азар - исключительный игрок, он создает моменты и завершает атаки, и делает это во время важных матчей. Онникого не боится. Я не думаю, что мы уже увидели настоящего Азара. Его физическая форма оставляет желать лучшего. Он еще покажет свой настоящий уровень“, - цитирует Венгера Marca со ссылкой на beIN Sports.

Ранее Азар забил дебютный гол за Реал.