Бербатов: Хотел бы видеть Бэйла в МЮ

Бывший игрок МЮ надеется, что валлиец окажется в составе "красных дьяволов".

Экс-игрок Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов поделился мнением по поводу ситуации Бэйла в мадридском клубе.

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“Взаимоотношения с Зиданом? Сложная ситуация, но теперь он вновь играет, так что, думаю, они все уладили. Они оба желают Реалу только хорошего.

«Странно, что болельщики свистя Бэйлу, ведь он забил так много голов, все еще не получил должного признания и уважения.

Они иногда освистывали и Роналду. Я смотрел на все это и думал: “Какого черта?! Чего вам нужно?“.

Если он не будет играть постоянно, то ему нужно уходить. Я бы хотел видеть его в Манчестер Юнайтед. Это было бы хорошо для него“, - цитирует Бербатова Goal.

Отметим, что ранее журналист рассказал подробности пребывания Бэйла в Реале.