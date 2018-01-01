Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Месси: Ложь, что я не хотел перехода Гризманна

Комментариев: 0
У аргентинца хорошие отношения с Антуаном.
Месси и Гризманн
Месси и Гризманн
Getty Images

Капитан Барселоны Лионель Месси рассказал подробности его общения с Антуаном Гризманном.

Читай также: Лидер Кристал Пэлеса подаст в суд на своего агента из-за срыва ухода из клуба

“Нелегко адаптироваться к футбольным идеям Барселоны. Если не знаешь философию клуба изнутри, приходить в клуб извне трудно.

Гризманн раньше играл в системе, отличной от нашей, но мы не сомневаемся, что он адаптируется благодаря своим качествам и интеллекту.

Очевидно, что это ложь, что мы не хотели его перехода. В прошлом году я сказал, что он один из лучших, а лучшие всегда приветствуются здесь“, - заявил Месси в интервью RAC1.

Ранее сообщалось, что француз может покинуть Барселону из-за конфликта с Месси.

Напомним, что Гризманн рассказывал о том, что мало общается с аргентинцем. 

Поделись:
Теги: Лионель Месси, Антуан Гризманн, Барселона
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь