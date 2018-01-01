Месси: Ложь, что я не хотел перехода Гризманна

У аргентинца хорошие отношения с Антуаном.

Капитан Барселоны Лионель Месси рассказал подробности его общения с Антуаном Гризманном.

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“Нелегко адаптироваться к футбольным идеям Барселоны. Если не знаешь философию клуба изнутри, приходить в клуб извне трудно.

Гризманн раньше играл в системе, отличной от нашей, но мы не сомневаемся, что он адаптируется благодаря своим качествам и интеллекту.

Очевидно, что это ложь, что мы не хотели его перехода. В прошлом году я сказал, что он один из лучших, а лучшие всегда приветствуются здесь“, - заявил Месси в интервью RAC1.

Ранее сообщалось, что француз может покинуть Барселону из-за конфликта с Месси.

Напомним, что Гризманн рассказывал о том, что мало общается с аргентинцем.