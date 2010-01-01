Чемпиона мира в составе сборной Испании хотят посадить на 5 лет в тюрьму

Хаби Алонсо попал под прицел прокураторы.

Мадридская прокуратура хочет посадить бывшего игрока Реала Хаби Алонсо на 5 лет, как сообщает AS.

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По информации источника, прокуратура просит взыскать с бывшего футболиста 4 миллиона евро за случаи уклонения от налогов с 2010 года по 2012-й года, когда Алонсо выступал за “сливочных“.

Игрок обвиняется в создании фиктивной компании, которая помогала скрывать имиджевый доход. Сообщается, Хаби Алонсо уже внес половину от требуемой суммы - 2 миллиона евро.

Отмечается, что игрок отрицает все нарушения.

“Я не собираюсь соглашаться с обвинениями. С самого начала мне было очевидно, что эти обвинения нельзя принять. Для меня это невиновность очевидно“, - заявил Алонсо.

Отметим, что Алонсо получил тренерскую лицензию.

Напомним, что Месси хотел покинуть Барселону из-за проблем с налогами.