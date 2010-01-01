Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Чемпиона мира в составе сборной Испании хотят посадить на 5 лет в тюрьму

Комментариев: 0
Хаби Алонсо попал под прицел прокураторы.
Хаби Алонсо
Хаби Алонсо
Getty Images

Мадридская прокуратура хочет посадить бывшего игрока Реала Хаби Алонсо на 5 лет, как сообщает AS.

Читай также: Адвокат Роналду: Налогообложение в Испании отталкивает игроков

По информации источника, прокуратура просит взыскать с бывшего футболиста 4 миллиона евро за случаи уклонения от налогов с 2010 года по 2012-й года, когда Алонсо выступал за “сливочных“.

Игрок обвиняется в создании фиктивной компании, которая помогала скрывать имиджевый доход. Сообщается, Хаби Алонсо уже внес половину от требуемой суммы - 2 миллиона евро.

Отмечается, что игрок отрицает все нарушения.

“Я не собираюсь соглашаться с обвинениями. С самого начала мне было очевидно, что эти обвинения нельзя принять. Для меня это невиновность очевидно“, - заявил Алонсо.

Отметим, что Алонсо получил тренерскую лицензию.

Напомним, что Месси хотел покинуть Барселону из-за проблем с налогами.

Поделись:
Теги: Хаби Алонсо, налоги
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь