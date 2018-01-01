Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бывший игрок Реала: "Сливочные" не вселяют уверенности в завоевании трофеев

Комментариев: 0
Миятович считает, что Реалу нужны новые игроки.
Предраг Миятович
Предраг Миятович
Getty Images

Экс-футболист Реала Предраг Миятович поделился мнением по поводу игры “сливочных“ в текущем сезоне.

Читай также: Журналист BBC: Бэйл сыт по горло

“Лично я думаю, что в Реале не очень довольны командой. Он не вселяет уверенности в завоевании трофеев.

Также клуб испытывает проблемы с травмами, и для Зидана это помеха. Над этим аспектом необходимо работать.

Что касается критики в адрес Куртуа, то мне кажется, что сейчас на Сантьяго Бернабеу считают, что он, возможно, не тот вратарь, который может стать преемником тех выдающихся голкиперов, которые защищали ворота Реала в последние годы“, - цитирует слова Миятовича AS.

Отметим, что руководство “сливочных“ выступило с заявлением по поводу Куртуа.

Напомним, что в своем последнем матче Реал сумел обыграть Гранаду.

Поделись:
Теги: Предраг Миятович, Реал Мадрид
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь