Бывший игрок Реала: "Сливочные" не вселяют уверенности в завоевании трофеев

Миятович считает, что Реалу нужны новые игроки.

Экс-футболист Реала Предраг Миятович поделился мнением по поводу игры “сливочных“ в текущем сезоне.

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“Лично я думаю, что в Реале не очень довольны командой. Он не вселяет уверенности в завоевании трофеев.

Также клуб испытывает проблемы с травмами, и для Зидана это помеха. Над этим аспектом необходимо работать.

Что касается критики в адрес Куртуа, то мне кажется, что сейчас на Сантьяго Бернабеу считают, что он, возможно, не тот вратарь, который может стать преемником тех выдающихся голкиперов, которые защищали ворота Реала в последние годы“, - цитирует слова Миятовича AS.

Отметим, что руководство “сливочных“ выступило с заявлением по поводу Куртуа.

Напомним, что в своем последнем матче Реал сумел обыграть Гранаду.