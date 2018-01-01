Пике: У меня аллергия на футболку Реала

Испанец не одевал футболку "сливочных".

Защитник Барселоны Жерар Пике рассказал, что никогда не надевал футболку принципиального соперника - Реала.

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“Я играю лучше, если меня освистывают. Наличие людей, которые болеют против меня, мотивирует больше, потому что чем лучше ты играешь, тем больше раздражаешь их.

Меня освистывали в сборной, но это были мои лучшие годы в национальной команде.

Я никогда не надевал футболку Реала. Мне кажется, были случаи, когда я менялся футболками после матча с игроками Реала, но я никогда ее не носил. Думаю, это из-за моей аллергии на нее или чего-то подобного“, - цитирует слова Пике Sport.es.

Отметим, что Пике дал оценку старта сезона “сине-гранатовых“.