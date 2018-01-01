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Дембеле пропустит матч с Реалом из-за дисквалификации

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Футболист не сможет помочь своей команде в ближайшее время.
Усман Дембеле
Усман Дембеле
Getty Images

Полузащитник Барселоны Усман Дембеле пропустит поединки против Эйбара и Реала в рамках чемпионата Испании, сообщает Marca.

Дисциплинарный комитет наказал француза двумя матчами дисквалификации за удаление, которое он получил в восьмом туре Ла Лиги против Севильи (4:0).

Во время матча Дембеле заявил судье, что тот плохо работает. Отмечается, что Барселона объясняла поведение игрока тем, что он плохо говорит по-испански, и рефери мог его неправильно понять, но избежать наказания все же не удалось.

Смотрите также видео голов и обзор матча Барселона - Севилья.

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Теги: футбол, Усман Дембеле, Барселона
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