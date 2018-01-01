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Месси: Я думал, что Неймар окажется в Реале

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Аргентинец полагал, что Неймар перейдет в состав "сливочных".
Месси и Неймар
Месси и Неймар
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси поделился своим мнением по поводу ухода Неймара из ПСЖ.

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“Я честно думал, что в минувшее трансферное окно Неймар отправится в Реал, если не перейдет к нам.

Он действительно хотел уйти из ПСЖ, хотел перемен и считал, что Флорентино Перес предпримет что-то для его подписания“, - рассказал Месси в интервью El Mon a RAC1.

Отметим, что Месси хотел, чтоб Роналду остался в Испании.

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Теги: Лионель Месси, Неймар, Флорентино Перес, Барселона, ПСЖ, Реал
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