Месси: Я думал, что Неймар окажется в Реале
Аргентинец полагал, что Неймар перейдет в состав "сливочных".
Нападающий Барселоны Лионель Месси поделился своим мнением по поводу ухода Неймара из ПСЖ.
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“Я честно думал, что в минувшее трансферное окно Неймар отправится в Реал, если не перейдет к нам.
Он действительно хотел уйти из ПСЖ, хотел перемен и считал, что Флорентино Перес предпримет что-то для его подписания“, - рассказал Месси в интервью El Mon a RAC1.
Отметим, что Месси хотел, чтоб Роналду остался в Испании.
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